Davron Goipov - Quyoshday so'qqabosh edim

Davron Goipov — Quyoshday so'qqabosh edim
Ijrochi: Davron Goipov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 204
Hajmi: 10.54 MB
Davomiyligi: 05:44
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 19-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Quyoshday so'qqabosh edim» qo'shig'ini Davron Goipov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:44, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 19-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 204 marta tinglangan. Davron Goipov ijrosida saytda jami 56 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Malikam», «To'xta-to'xta shoshmagin (DjDeM Remix)», «Kerak emas (remix)». Bu Davron Goipovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Davron Goipov - Quyoshday so'qqabosh edim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00