Bahrom Nazarov - Bonu

Bahrom Nazarov — Bonu
Ijrochi: Bahrom Nazarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 280
Hajmi: 4.49 MB
Davomiyligi: 02:26
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 12-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bonu» — Bahrom Nazarov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:26, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 280 marta tinglangan. Bahrom Nazarov ijrosida saytda jami 144 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qaramading», «Nahotki», «Yomon ekanda». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

Bahrom Nazarov - Bonu qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00