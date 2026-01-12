Bahrom Nazarov - Bonu
|Ijrochi:
|Bahrom Nazarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|280
|Hajmi:
|4.49 MB
|Davomiyligi:
|02:26
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|12-01-2026
Qo'shiq haqida
«Bonu» — Bahrom Nazarov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:26, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 280 marta tinglangan. Bahrom Nazarov ijrosida saytda jami 144 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qaramading», «Nahotki», «Yomon ekanda». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Bahrom Nazarov - Bonu qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.