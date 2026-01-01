Jaloliddin Ahmadaliyev - Bizni ham shunchaki yaratmagandur

Jaloliddin Ahmadaliyev — Bizni ham shunchaki yaratmagandur
Ijrochi: Jaloliddin Ahmadaliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3 749
Hajmi: 6.48 MB
Davomiyligi: 03:31
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 01-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bizni ham shunchaki yaratmagandur» — Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:31, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 749 marta tinglangan. Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosida saytda jami 326 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «19 yil», «Yurak», «Kelganmikan».

Jaloliddin Ahmadaliyev - Bizni ham shunchaki yaratmagandur qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00