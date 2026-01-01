Jaloliddin Ahmadaliyev - Bizni ham shunchaki yaratmagandur
|Ijrochi:
|Jaloliddin Ahmadaliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 749
|Hajmi:
|6.48 MB
|Davomiyligi:
|03:31
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-01-2026
Qo'shiq haqida
«Bizni ham shunchaki yaratmagandur» — Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:31, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 749 marta tinglangan. Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosida saytda jami 326 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «19 yil», «Yurak», «Kelganmikan».
Jaloliddin Ahmadaliyev - Bizni ham shunchaki yaratmagandur qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.