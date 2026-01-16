Shoxruz (Abadiya) - Hayollar
|Ijrochi:
|Shoxruz (Abadiya)
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|91
|Hajmi:
|4.89 MB
|Davomiyligi:
|02:39
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-01-2026
Qo'shiq haqida
«Hayollar» qo'shig'ini Shoxruz (Abadiya) ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:39, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 91 marta tinglangan. Shoxruz (Abadiya) ijrosida saytda jami 156 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bugun menga dunyo tor», «So’ngi bor», «Rashk Qilib».
Shoxruz (Abadiya) - Hayollar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.