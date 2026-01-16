Shoxruz (Abadiya) - Hayollar

Shoxruz (Abadiya) — Hayollar
Ijrochi: Shoxruz (Abadiya)
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 91
Hajmi: 4.89 MB
Davomiyligi: 02:39
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 16-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Hayollar» qo'shig'ini Shoxruz (Abadiya) ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:39, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 91 marta tinglangan. Shoxruz (Abadiya) ijrosida saytda jami 156 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bugun menga dunyo tor», «So’ngi bor», «Rashk Qilib».

Shoxruz (Abadiya) - Hayollar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00