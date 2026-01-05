Ismail - Oq libos

Ismail — Oq libos
Ijrochi: Ismail
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 346
Hajmi: 6.91 MB
Davomiyligi: 03:45
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Oq libos» qo'shig'ini Ismail ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 346 marta tinglangan. Ismail ijrosida saytda jami 13 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Qo’llarimdan tut bu yerlardan ketaylik», «Robijon», «Pompalo». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

Ismail - Oq libos qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00