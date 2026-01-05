Ismail - Oq libos
|Ijrochi:
|Ismail
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|346
|Hajmi:
|6.91 MB
|Davomiyligi:
|03:45
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-01-2026
Qo'shiq haqida
«Oq libos» qo'shig'ini Ismail ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 346 marta tinglangan. Ismail ijrosida saytda jami 13 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Qo’llarimdan tut bu yerlardan ketaylik», «Robijon», «Pompalo». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Ismail - Oq libos qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.