Oybek Ne'matov - Bizdek bo'lolmaydi

Oybek Ne'matov — Bizdek bo'lolmaydi
Ijrochi: Oybek Ne'matov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 766
Hajmi: 7.47 MB
Davomiyligi: 04:04
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 10-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bizdek bo'lolmaydi» qo'shig'ini Oybek Ne'matov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:04, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 766 marta tinglangan — bu Oybek Ne'matovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Oybek Ne'matov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Rahmat sizga», «Sevgim».

Oybek Ne'matov - Bizdek bo'lolmaydi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00