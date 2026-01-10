Oybek Ne'matov - Bizdek bo'lolmaydi
|Ijrochi:
|Oybek Ne'matov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|766
|Hajmi:
|7.47 MB
|Davomiyligi:
|04:04
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|10-01-2026
Qo'shiq haqida
«Bizdek bo'lolmaydi» qo'shig'ini Oybek Ne'matov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:04, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 766 marta tinglangan — bu Oybek Ne'matovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Oybek Ne'matov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Rahmat sizga», «Sevgim».
Oybek Ne'matov - Bizdek bo'lolmaydi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.