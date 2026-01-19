Asrorbek Abduxamidov - Iltimos sabrimni tugatib qo'yma
|Ijrochi:
|Asrorbek Abduxamidov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|580
|Hajmi:
|1.13 MB
|Davomiyligi:
|00:36
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|19-01-2026
Qo'shiq haqida
«Iltimos sabrimni tugatib qo'yma» — Asrorbek Abduxamidov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:36, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 19-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 580 marta tinglangan. Asrorbek Abduxamidov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Osmondan», «Osmondan yoqqan qorlar», «Kelmaysanmi». Bu Asrorbek Abduxamidovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Asrorbek Abduxamidov - Iltimos sabrimni tugatib qo'yma qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.