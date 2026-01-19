Asrorbek Abduxamidov - Iltimos sabrimni tugatib qo'yma

Asrorbek Abduxamidov — Iltimos sabrimni tugatib qo'yma
Ijrochi: Asrorbek Abduxamidov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 580
Hajmi: 1.13 MB
Davomiyligi: 00:36
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 19-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Iltimos sabrimni tugatib qo'yma» — Asrorbek Abduxamidov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:36, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 19-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 580 marta tinglangan. Asrorbek Abduxamidov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Osmondan», «Osmondan yoqqan qorlar», «Kelmaysanmi». Bu Asrorbek Abduxamidovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Asrorbek Abduxamidov - Iltimos sabrimni tugatib qo'yma qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00