Yulduz Abdullayeva - Unutma
|Ijrochi:
|Yulduz Abdullayeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|229
|Hajmi:
|7.13 MB
|Davomiyligi:
|03:52
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|12-01-2026
Qo'shiq haqida
«Unutma» — Yulduz Abdullayeva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:52, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 229 marta tinglangan. Yulduz Abdullayeva ijrosida saytda jami 18 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Kelganda bahor», «Sog'indim», «Lazgi».
Yulduz Abdullayeva - Unutma qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.