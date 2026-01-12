Yulduz Abdullayeva - Unutma

Yulduz Abdullayeva — Unutma
Ijrochi: Yulduz Abdullayeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 229
Hajmi: 7.13 MB
Davomiyligi: 03:52
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 12-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Unutma» — Yulduz Abdullayeva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:52, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 229 marta tinglangan. Yulduz Abdullayeva ijrosida saytda jami 18 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Kelganda bahor», «Sog'indim», «Lazgi».

Yulduz Abdullayeva - Unutma qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00