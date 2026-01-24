Ulug'bek Rahmatullayev - Hayot
|Ijrochi:
|Ulug'bek Rahmatullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|727
|Hajmi:
|7.06 MB
|Davomiyligi:
|03:50
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|24-01-2026
Qo'shiq haqida
«Hayot» qo'shig'ini Ulug'bek Rahmatullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 727 marta tinglangan. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosida saytda jami 250 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ota-Onam Hoji qilaman», «Bilmadi», «Pari». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Ulug'bek Rahmatullayev - Hayot qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.