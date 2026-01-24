Ulug'bek Rahmatullayev - Hayot

Ulug'bek Rahmatullayev — Hayot
Ijrochi: Ulug'bek Rahmatullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 727
Hajmi: 7.06 MB
Davomiyligi: 03:50
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 24-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Hayot» qo'shig'ini Ulug'bek Rahmatullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 727 marta tinglangan. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosida saytda jami 250 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ota-Onam Hoji qilaman», «Bilmadi», «Pari». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

Ulug'bek Rahmatullayev - Hayot qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00