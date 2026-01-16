Dj Only - Shalala La La La

Dj Only — Shalala La La La
Ijrochi: Dj Only
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 528
Hajmi: 7.77 MB
Davomiyligi: 04:13
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 16-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Shalala La La La» qo'shig'ini Dj Only ijro etgan. Qo'shiq Xorijiy qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:13, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 528 marta tinglangan. Dj Only ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Kadrimi bilmadi (Cover)», «Kulaver (Jamin Trans)», «Fa fa fa (Chalenge)». Bu Dj Onlyning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Dj Only - Shalala La La La qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00