Dj Only - Shalala La La La
|Ijrochi:
|Dj Only
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 528
|Hajmi:
|7.77 MB
|Davomiyligi:
|04:13
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-01-2026
Qo'shiq haqida
«Shalala La La La» qo'shig'ini Dj Only ijro etgan. Qo'shiq Xorijiy qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:13, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 528 marta tinglangan. Dj Only ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Kadrimi bilmadi (Cover)», «Kulaver (Jamin Trans)», «Fa fa fa (Chalenge)». Bu Dj Onlyning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Dj Only - Shalala La La La qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.