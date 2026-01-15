Mzade - Vodka Belluga (Original Mix)
|Ijrochi:
|Mzade
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|332
|Hajmi:
|11.44 MB
|Davomiyligi:
|06:13
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|15-01-2026
Qo'shiq haqida
«Vodka Belluga (Original Mix)» (remiks) qo'shig'ini Mzade ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 6:13, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 332 marta tinglangan.
Mzade - Vodka Belluga (Original Mix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.