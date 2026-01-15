Mzade - Vodka Belluga (Original Mix)

Mzade — Vodka Belluga (Original Mix)
Ijrochi: Mzade
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 332
Hajmi: 11.44 MB
Davomiyligi: 06:13
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 15-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Vodka Belluga (Original Mix)» (remiks) qo'shig'ini Mzade ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 6:13, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 332 marta tinglangan.

Mzade - Vodka Belluga (Original Mix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00