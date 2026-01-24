Hilola Samirazar - Salom qor

Hilola Samirazar — Salom qor
Ijrochi: Hilola Samirazar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 228
Hajmi: 5.99 MB
Davomiyligi: 03:15
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 24-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Salom qor» — Hilola Samirazar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:15, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 228 marta tinglangan. Hilola Samirazar ijrosida saytda jami 49 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Holimga qara (Xamdam Sobirov)», «Jonim (cover Ulugbek Rahmatullayev)», «Vadalaring». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

Hilola Samirazar - Salom qor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00