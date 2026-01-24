Hilola Samirazar - Salom qor
|Ijrochi:
|Hilola Samirazar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|228
|Hajmi:
|5.99 MB
|Davomiyligi:
|03:15
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|24-01-2026
Qo'shiq haqida
«Salom qor» — Hilola Samirazar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:15, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 228 marta tinglangan. Hilola Samirazar ijrosida saytda jami 49 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Holimga qara (Xamdam Sobirov)», «Jonim (cover Ulugbek Rahmatullayev)», «Vadalaring». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Hilola Samirazar - Salom qor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.