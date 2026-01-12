Bolalar - Mani mushukcham, Mani baliqcham

Bolalar — Mani mushukcham, Mani baliqcham
Ijrochi: Bolalar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 138
Hajmi: 7.37 MB
Davomiyligi: 04:00
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 12-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Bolalarning «Mani mushukcham, Mani baliqcham» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 138 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)». Bu Bolalarning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i. Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

Bolalar - Mani mushukcham, Mani baliqcham qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00