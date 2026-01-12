Bolalar - Mani mushukcham, Mani baliqcham
|Ijrochi:
|Bolalar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|138
|Hajmi:
|7.37 MB
|Davomiyligi:
|04:00
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|12-01-2026
Qo'shiq haqida
Bolalarning «Mani mushukcham, Mani baliqcham» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 138 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)». Bu Bolalarning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i. Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Bolalar - Mani mushukcham, Mani baliqcham qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.