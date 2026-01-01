Boburbek Arapbaev - Get
|Ijrochi:
|Boburbek Arapbaev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|623
|Hajmi:
|6.64 MB
|Davomiyligi:
|03:36
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-01-2026
Qo'shiq haqida
«Get» qo'shig'ini Boburbek Arapbaev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 623 marta tinglangan. Boburbek Arapbaev ijrosida saytda jami 50 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Qadamin bosib dona-dona (Tamara)», «Tamara», «Salomim Olib Qo’y». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Boburbek Arapbaev - Get qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.