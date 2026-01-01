Boburbek Arapbaev - Get

Boburbek Arapbaev — Get
Ijrochi: Boburbek Arapbaev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 623
Hajmi: 6.64 MB
Davomiyligi: 03:36
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 01-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Get» qo'shig'ini Boburbek Arapbaev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 623 marta tinglangan. Boburbek Arapbaev ijrosida saytda jami 50 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Qadamin bosib dona-dona (Tamara)», «Tamara», «Salomim Olib Qo’y». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

Boburbek Arapbaev - Get qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00