Sherzod Ergashev - Muammo yo'q
|Ijrochi:
|Sherzod Ergashev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|600
|Hajmi:
|5.19 MB
|Davomiyligi:
|02:49
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|24-01-2026
Qo'shiq haqida
Sherzod Ergashevning «Muammo yo'q» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:49, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 600 marta tinglangan. Sherzod Ergashev ijrosida saytda jami 21 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sevgi», «Qizim», «Biz bir mahallar».
Sherzod Ergashev - Muammo yo'q qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.