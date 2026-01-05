Jaloliddin Ahmadaliyev - Chaqirsam

Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Ijrochi: Jaloliddin Ahmadaliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 7 792
Hajmi: 7.1 MB
Davomiyligi: 03:51
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Jaloliddin Ahmadaliyevning «Chaqirsam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:51, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 792 marta tinglangan. Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosida saytda jami 326 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «19 yil», «Yurak», «Kelganmikan». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

Jaloliddin Ahmadaliyev - Chaqirsam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00