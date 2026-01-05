Jaloliddin Ahmadaliyev - Chaqirsam
|Ijrochi:
|Jaloliddin Ahmadaliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|7 792
|Hajmi:
|7.1 MB
|Davomiyligi:
|03:51
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-01-2026
Qo'shiq haqida
Jaloliddin Ahmadaliyevning «Chaqirsam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:51, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 792 marta tinglangan. Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosida saytda jami 326 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «19 yil», «Yurak», «Kelganmikan». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Jaloliddin Ahmadaliyev - Chaqirsam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.