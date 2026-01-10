Xurshidbek Qahhorov - Musofirda

Xurshidbek Qahhorov — Musofirda
Ijrochi: Xurshidbek Qahhorov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 940
Hajmi: 7.39 MB
Davomiyligi: 04:01
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 10-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Xurshidbek Qahhorovning «Musofirda» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:01, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 940 marta tinglangan. Xurshidbek Qahhorov ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Balosan», «Ko'ngil bo'lar so'z demay vayron», «Hayotingdan Bir Umr Ketay». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

Xurshidbek Qahhorov - Musofirda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00