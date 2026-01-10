Xurshidbek Qahhorov - Musofirda
|Ijrochi:
|Xurshidbek Qahhorov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|940
|Hajmi:
|7.39 MB
|Davomiyligi:
|04:01
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|10-01-2026
Qo'shiq haqida
Xurshidbek Qahhorovning «Musofirda» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:01, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 940 marta tinglangan. Xurshidbek Qahhorov ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Balosan», «Ko'ngil bo'lar so'z demay vayron», «Hayotingdan Bir Umr Ketay». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Xurshidbek Qahhorov - Musofirda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.