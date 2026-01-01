Farrux Xamrayev - Kechir onasi

Farrux Xamrayev — Kechir onasi
Ijrochi: Farrux Xamrayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 183
Hajmi: 8.77 MB
Davomiyligi: 04:46
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 01-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Farrux Xamrayevning «Kechir onasi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 183 marta tinglangan. Farrux Xamrayev ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Soliha qizim», «Lanati», «Ket». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

Farrux Xamrayev - Kechir onasi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00