Farrux Xamrayev - Kechir onasi
|Ijrochi:
|Farrux Xamrayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|183
|Hajmi:
|8.77 MB
|Davomiyligi:
|04:46
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-01-2026
Qo'shiq haqida
Farrux Xamrayevning «Kechir onasi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 183 marta tinglangan. Farrux Xamrayev ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Soliha qizim», «Lanati», «Ket». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Farrux Xamrayev - Kechir onasi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.