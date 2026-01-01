qarz - harvest
|Ijrochi:
|qarz
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|192
|Hajmi:
|3.33 MB
|Davomiyligi:
|01:48
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-01-2026
Qo'shiq haqida
«harvest» — qarz ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:48, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 192 marta tinglangan — bu qarzning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. qarz ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «yuksalish», «Moneytalk», «UZ'RRR 2».
qarz - harvest qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.