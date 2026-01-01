qarz - harvest

qarz — harvest
Ijrochi: qarz
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 192
Hajmi: 3.33 MB
Davomiyligi: 01:48
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 01-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«harvest» — qarz ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:48, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 192 marta tinglangan — bu qarzning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. qarz ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «yuksalish», «Moneytalk», «UZ'RRR 2».

qarz - harvest qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00