Shahzod Qarshiyev - U qanchalar Chiroyli edi

Shahzod Qarshiyev — U qanchalar Chiroyli edi
Ijrochi: Shahzod Qarshiyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 298
Hajmi: 5.55 MB
Davomiyligi: 03:01
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«U qanchalar Chiroyli edi» — Shahzod Qarshiyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:01, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 298 marta tinglangan. Shahzod Qarshiyev ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yuragim yondi», «Musofir yigit», «Nima bo'layapti ». Bu Shahzod Qarshiyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Shahzod Qarshiyev - U qanchalar Chiroyli edi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00