Shahzod Qarshiyev - U qanchalar Chiroyli edi
|Ijrochi:
|Shahzod Qarshiyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|298
|Hajmi:
|5.55 MB
|Davomiyligi:
|03:01
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-01-2026
Qo'shiq haqida
«U qanchalar Chiroyli edi» — Shahzod Qarshiyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:01, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 298 marta tinglangan. Shahzod Qarshiyev ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yuragim yondi», «Musofir yigit», «Nima bo'layapti ». Bu Shahzod Qarshiyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shahzod Qarshiyev - U qanchalar Chiroyli edi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.