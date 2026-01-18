SanJay - Qaynonamni qizi

SanJay — Qaynonamni qizi
Ijrochi: SanJay
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 131
Hajmi: 5.56 MB
Davomiyligi: 03:01
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 18-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qaynonamni qizi» qo'shig'ini SanJay ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:01, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 131 marta tinglangan. SanJay ijrosida saytda jami 59 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Karvon», «18000 olam», «Devona Majnun». Bu SanJayning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i. Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

SanJay - Qaynonamni qizi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00