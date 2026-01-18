SanJay - Qaynonamni qizi
|Ijrochi:
|SanJay
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|131
|Hajmi:
|5.56 MB
|Davomiyligi:
|03:01
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2026
Qo'shiq haqida
«Qaynonamni qizi» qo'shig'ini SanJay ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:01, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 131 marta tinglangan. SanJay ijrosida saytda jami 59 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Karvon», «18000 olam», «Devona Majnun». Bu SanJayning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i. Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
SanJay - Qaynonamni qizi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.