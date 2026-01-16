Imron - Telefon ham jim
|Ijrochi:
|Imron
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|326
|Hajmi:
|5.83 MB
|Davomiyligi:
|03:10
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-01-2026
Qo'shiq haqida
Imronning «Telefon ham jim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:10, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 326 marta tinglangan. Imron ijrosida saytda jami 41 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Menga oy kerakmas (Seni bugun ko’rmasam bo’lmas)», «Seni bugun Ko’rmasam bo’lmas», «Dadajonim mani, Onajonim mani». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Imron - Telefon ham jim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.