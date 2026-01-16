Imron - Telefon ham jim

Imron — Telefon ham jim
Ijrochi: Imron
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 326
Hajmi: 5.83 MB
Davomiyligi: 03:10
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 16-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Imronning «Telefon ham jim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:10, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 326 marta tinglangan. Imron ijrosida saytda jami 41 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Menga oy kerakmas (Seni bugun ko’rmasam bo’lmas)», «Seni bugun Ko’rmasam bo’lmas», «Dadajonim mani, Onajonim mani». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

Imron - Telefon ham jim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00