Elnur Valeh - Qısqanc

Elnur Valeh — Qısqanc
Ijrochi: Elnur Valeh
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 78
Hajmi: 7.64 MB
Davomiyligi: 04:09
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 16-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qısqanc» qo'shig'ini Elnur Valeh ijro etgan. Qo'shiq Ozarbayjoncha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:09, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 78 marta tinglangan. Elnur Valeh ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Shiki shiki baba (Liki liki oyna)». Bu Elnur Valehning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Elnur Valeh - Qısqanc qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00