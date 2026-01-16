Elnur Valeh - Qısqanc
|Ijrochi:
|Elnur Valeh
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|78
|Hajmi:
|7.64 MB
|Davomiyligi:
|04:09
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-01-2026
Qo'shiq haqida
«Qısqanc» qo'shig'ini Elnur Valeh ijro etgan. Qo'shiq Ozarbayjoncha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:09, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 78 marta tinglangan. Elnur Valeh ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Shiki shiki baba (Liki liki oyna)». Bu Elnur Valehning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Elnur Valeh - Qısqanc qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.