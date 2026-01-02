Shohjaxon Rahmiddinov - Qismat

Shohjaxon Rahmiddinov — Qismat
Ijrochi: Shohjaxon Rahmiddinov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 259
Hajmi: 6.31 MB
Davomiyligi: 03:25
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 02-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Shohjaxon Rahmiddinovning «Qismat» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:25, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 2-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 259 marta tinglangan — bu Shohjaxon Rahmiddinovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i.

Shohjaxon Rahmiddinov - Qismat qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00