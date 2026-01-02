Shohjaxon Rahmiddinov - Qismat
|Ijrochi:
|Shohjaxon Rahmiddinov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|259
|Hajmi:
|6.31 MB
|Davomiyligi:
|03:25
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|02-01-2026
Qo'shiq haqida
Shohjaxon Rahmiddinovning «Qismat» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:25, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 2-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 259 marta tinglangan — bu Shohjaxon Rahmiddinovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i.
Shohjaxon Rahmiddinov - Qismat qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.