Toir Axmed - Qopqora qalamqosh edim

Toir Axmed — Qopqora qalamqosh edim
Ijrochi: Toir Axmed
Janrlar: Rep, Pop musiqa
Yuklab olindi: 3 561
Hajmi: 1.04 MB
Davomiyligi: 00:33
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 15-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Toir Axmedning «Qopqora qalamqosh edim» qo'shig'i. Janri: Rep; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:33, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 561 marta tinglangan — bu Toir Axmedning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Toir Axmed ijrosida saytda jami 16 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Kapalagim mani (Soxta)», «O'tdi besh kunlik davronim», «Bormi og'riq».

Toir Axmed - Qopqora qalamqosh edim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Rep» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00