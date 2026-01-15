Toir Axmed - Qopqora qalamqosh edim
|Ijrochi:
|Toir Axmed
|Janrlar:
|Rep, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 561
|Hajmi:
|1.04 MB
|Davomiyligi:
|00:33
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|15-01-2026
Qo'shiq haqida
Toir Axmedning «Qopqora qalamqosh edim» qo'shig'i. Janri: Rep; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:33, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 561 marta tinglangan — bu Toir Axmedning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Toir Axmed ijrosida saytda jami 16 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Kapalagim mani (Soxta)», «O'tdi besh kunlik davronim», «Bormi og'riq».
Toir Axmed - Qopqora qalamqosh edim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.