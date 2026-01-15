Adezcano - Vodka Vodka Beluga 2.0

Adezcano — Vodka Vodka Beluga 2.0
Ijrochi: Adezcano
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 737
Hajmi: 2 MB
Davomiyligi: 01:04
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 15-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Vodka Vodka Beluga 2.0» — Adezcano ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:04, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 737 marta tinglangan.

Adezcano - Vodka Vodka Beluga 2.0 qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00