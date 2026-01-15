Adezcano - Vodka Vodka Beluga 2.0
|Ijrochi:
|Adezcano
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|737
|Hajmi:
|2 MB
|Davomiyligi:
|01:04
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|15-01-2026
Qo'shiq haqida
«Vodka Vodka Beluga 2.0» — Adezcano ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:04, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 737 marta tinglangan.
Adezcano - Vodka Vodka Beluga 2.0 qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.