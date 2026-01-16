Nur Ceferli - Yagsin Yagislar

Nur Ceferli — Yagsin Yagislar
Ijrochi: Nur Ceferli
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 34
Hajmi: 4.73 MB
Davomiyligi: 02:34
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 16-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yagsin Yagislar» — Nur Ceferli ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:34, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 34 marta tinglangan — bu Nur Ceferli ning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i.

Nur Ceferli - Yagsin Yagislar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00