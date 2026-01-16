Nur Ceferli - Yagsin Yagislar
|Ijrochi:
|Nur Ceferli
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|34
|Hajmi:
|4.73 MB
|Davomiyligi:
|02:34
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-01-2026
Qo'shiq haqida
«Yagsin Yagislar» — Nur Ceferli ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:34, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 34 marta tinglangan — bu Nur Ceferli ning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i.
Nur Ceferli - Yagsin Yagislar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.