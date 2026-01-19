Manzura - Sevolmadingizmi

Manzura — Sevolmadingizmi
Ijrochi: Manzura
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 760
Hajmi: 7.01 MB
Davomiyligi: 03:48
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 19-01-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Manzuraning «Sevolmadingizmi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:48, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 19-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 760 marta tinglangan. Manzura ijrosida saytda jami 209 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Daydi», «Ona bo’ldim (Daydi qizning daftari)», «Daydi dilim (Soundtrack Daydi qiz)». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

Manzura - Sevolmadingizmi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00