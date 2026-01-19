Manzura - Sevolmadingizmi
|Ijrochi:
|Manzura
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|760
|Hajmi:
|7.01 MB
|Davomiyligi:
|03:48
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|19-01-2026
Qo'shiq haqida
Manzuraning «Sevolmadingizmi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:48, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 19-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 760 marta tinglangan. Manzura ijrosida saytda jami 209 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Daydi», «Ona bo’ldim (Daydi qizning daftari)», «Daydi dilim (Soundtrack Daydi qiz)». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Manzura - Sevolmadingizmi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.