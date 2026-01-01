Oktabr 2026
Bu oyda 834 ta qo'shiq qo'shilgan.
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Dilmurod Sultonov
Dadamning duosi (Live)
04:50
INFINITY MIX
Время
03:00
Диана Гурцкая
Петербургские окна
03:27
IlyaMusic
Ах как не хочется стареть
04:01
Gut1k
Я назову тебя
03:02
Ислам Итляшев
Перепутал тебя
02:35
Tural Everest & Руслан Добрый
Глаза не врут
02:18
Сергей Сухачёв
Супер обалденная
03:33
молодой рубль & 808БОСС
Гематома
01:52
ALISHKA
Я аварец злой породы
02:59
Xassa
Море волнуется раз
02:51
Vladimir Loberant
Я не грущу и не жалею ни о чём
05:32
Suno Ai
Старею девочки старею
03:05
Muzluks
Если ты ко мне придёшь
04:20
SlawikXSound
Осень ах какая осень
04:28
Till Lindemann
Солнышко (ai cover)
03:15
Mauko
Шаткая крыша
02:58
Studio Andrej
Не грешна, и не святая
03:47
BahaVibe
Stay With Me
03:20
Jazykoff
Край земли
02:38
NeiroBarD
Азенкур
04:30
Wl. Mel. 89
Не молчи
04:36
Яша Jascha
Как не любить тебя
04:17
BLOK3
Öldüm yine sana
02:01
Ai–306
Ты меня только не забывай
04:49
Гио Пика & Валерий Меладзе
Соль земли
04:35
Mavik & SOLIDNAYA
Развязались
03:08
Холла
Заберу тебя
01:57
Shohjahon Jo'rayev & Sherali Jo'rayev
Shaytanat
04:41
Toiraxmed
Bir ko’rgim kelar
02:58
Shohjahon Jo'rayev & Sherali Jo'rayev
Shaytanat
04:41
Rustam Goipov
Sog’inch
04:09
Dilmurod Otajonov
Aziz Ustozlar
03:34
Mirzabek Xolmedov
Onam qabridagi gul
02:41
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Oktabr
Yangi qo'shiqlar
Nusrat Abdurasulxon — O'g'ri bo'lmaydi
Jamoladdin Amatov — Sensiz
Адыл Ибрагимов — Мальчик
Moonwalkersmusic — Голос дворов
Moonwalkersmusic — Танцуй со мной
Гектор — Враги
RB Kuz Muz — А сегодня мы в Кохтланныме
Artvenka — Не тяни мою сорочку
Инна Либерт — А мне бы нежность
Любаша — Есть два пути
Сергей Одинцов — До нашей встречи дни считаю и верю в судьбу
Орёл — На ладони соль чужого огня
Nadezhdap — Только вперёд
Artvenka — То Молчок, А То Как Ток
SlawikXSound — Термос
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
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