Shohjahon Jo'rayev feat. Sherali Jo'rayev - Shaytanat
|Ijrochi:
|Shohjahon Jo'rayev feat. Sherali Jo'rayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|8.61 MB
|Davomiyligi:
|04:41
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|15-11-2026
Qo'shiq haqida
«Shaytanat» qo'shig'ini Shohjahon Jo'rayev feat. Sherali Jo'rayev ijro etgan. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:41, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-noyabrda qo'shilgan.
Shohjahon Jo'rayev feat. Sherali Jo'rayev - Shaytanat qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.