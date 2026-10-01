Sherali Jo'rayev, Shohjahon Jo'rayev - Shaytanat
|Ijrochilar:
|Shohjahon Jo'rayev, Sherali Jo'rayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|8.61 MB
|Davomiyligi:
|04:41
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-10-2026
Qo'shiq haqida
«Shaytanat» — Shohjahon Jo'rayev va Sherali Jo'rayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:41, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-oktabrda qo'shilgan. Shohjahon Jo'rayev ijrosida saytda jami 152 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yiglama», «Kozlari zebo», «Gulnora».
Sherali Jo'rayev, Shohjahon Jo'rayev - Shaytanat qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.