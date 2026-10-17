Minor - Yo mayyo

Minor — Yo mayyo
Ijrochi: MINOR
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.48 MB
Davomiyligi: 02:58
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 17-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yo mayyo» — MINOR ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:58, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-oktabrda qo'shilgan. MINOR ijrosida saytda jami 26 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Love is... (Project_6)», «Beg`ubor sotkalarda qor o`ynab kurtkalarda», «NOSTALGIA». Bu MINORning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Minor - Yo mayyo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00