Minor - Yo mayyo
|Ijrochi:
|MINOR
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.48 MB
|Davomiyligi:
|02:58
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-10-2026
Qo'shiq haqida
«Yo mayyo» — MINOR ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:58, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-oktabrda qo'shilgan. MINOR ijrosida saytda jami 26 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Love is... (Project_6)», «Beg`ubor sotkalarda qor o`ynab kurtkalarda», «NOSTALGIA». Bu MINORning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Minor - Yo mayyo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.