Oktabr 2026
Bu oyda 1 119 ta qo'shiq qo'shilgan.
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Криминальный бит & Крейсеров
Что тебе снится?
02:57
Naya
До утра
02:51
Сумра
Мне бы одного
02:51
Sabi
Танцуем ща
02:08
Liza Evans & TARAS
Сжигаю мосты
02:21
Batrai
Вольной
03:48
Bakr & BALLER
Zaman
02:55
RUSSDUSHA
Душа моя
02:41
Husan
Sarsonaman
03:01
Hojiakbar Ro'zmetov
Hech bo'lmasa
03:30
Doston Ergashev
Yanaram (new version)
02:59
Nosirjon Qodirov
O’zimga yarashaman
03:41
FLOCKAA
DANZA KUDURO
02:07
ВИА Сочинские братки
Мадам
02:13
DJ FERRIZA
Гори гори ясно
03:32
Alena Twins
Мы не касались
03:27
Above the Stars
Лабиринт
04:23
Канги
Грязными руками
02:29
Юпи
Мои суки меня любят
02:49
Dose & внимание брусника!
Остров
03:28
INtellegent & Andery Toronto
Вальс
02:39
PERLOVKA
Аромат диор
02:51
Кэнни & просто сказка
Ах олени
02:06
YungMeechy
Бренди
02:06
Цинк Уродов
GOP
03:05
guntor & Rёkka
Сад изящных слов
02:33
Гио Пика & RAMS
СТРАННИК
03:35
Честер Небро
По классике
02:50
Alisher Egamberdiyev
Yoʻllaringdaman
02:47
две тысячи ярдов
Персональный гопник
02:34
Dilmurod Sultonov
Dadamning duosi
04:51
Jaloliddin Ahmadaliyev
Kuydirma jonim mani
00:40
Abdullajon Abdullayev
Mendan yaxshi bo’l degan dadam
03:50
Murodjon Mashrabov
Jonim-jonim
03:14
qarz & Bofa & aaabagnale
Omad
02:37
Jam Shine
Мы одни на целый мир
02:06
MAYOT & TASSO
Любовь на пляже (Полная Версия)
02:52
Heronwater
Ла-ла-ла
02:33
OBLADAET
FVKK YEAH (Полная Версия)
01:58
OBLADAET
Satisfaction
02:00
Hammali
Девочка-тайна
02:41
Loc-Dog
Космонавт
02:30
КРИСПИ
Покажи мне любовь
02:25
КРИСПИ
Сожжены
01:58
Sqwoz Bab
Магнит
02:25
Фрик Пати
Sorry
01:57
Jamik
Айу
02:21
ELMAN
Тебя мне дороже
02:13
xxxmanera
мамонтёнок
02:47
Настасья Самбурская
Энтомолог
02:42
SLAVA SKRIPKA & Ренат Мухамбаев
Туман
02:51
JANAGA & Harddope & Max Beatstone & SABAN
Малыш 2.0
02:14
Sevak
Долинами
03:13
Женя Трофимов & Комната культуры
Я видел весь мир
05:10
Женя Трофимов & Комната культуры
Лёд, что поет о любви
03:52
Женя Трофимов & Комната культуры
В этом городе
04:03
Женя Трофимов & Комната культуры
Колыбельная печали
04:29
Женя Трофимов & Комната культуры
Луна
04:43
Женя Трофимов & Комната культуры & Роман Рудыка
Звук наших песен
04:47
Женя Трофимов & Комната культуры
Самолеты Полная версия
03:42
Женя Трофимов & Комната культуры
Полюса
03:17
Женя Трофимов & Комната культуры
Комнаты
02:37
Женя Трофимов & Комната культуры
В комнате (Новый Альбом 2026)
02:37
Просто Лера & Man Kaufman
Брось
02:38
Просто Лера
Сайлент Хилл
03:05
Просто Лера
Беги
02:44
Просто Лера
Останется боль
02:14
Просто Лера
Буду самой
03:06
Просто Лера
Эрмитаж
03:16
Просто Лера
Розы
03:14
Просто Лера
Всё ещё люблю
02:46
Просто Лера
Не трогай руки мои
02:35
Просто Лера
Еда
02:32
Просто Лера
После тебя
02:08
Новый Альбом ПОГОДА ЛЮБИТЬ 2
просто Лера (2026)
02:08
Скаттл
Ты забудь пацана (полная версия)
02:09
СТАСИА & NLO
Крутится шар
02:24
NLO & Линочка Ли
Поздно летать
02:10
MORGENSHTERN
Бременские Музыканты (Полная Версия)
03:40
Dj Kaifar
Ах туфельки її (Повна Версiя)
02:33
Rambl
Песок заметает следы (Полная Версия)
02:04
дмитрий уткин & dmtboy
ГНИДА
02:22
Amre
Ғажайыбым полная версия
03:01
Suxrob Xamdamov
Sevo'ramanda
02:31
FVV Ansambli
Xalq mehri (2026)
04:02
Dilmurod Sultonov
Dadamning duosi (Live)
04:50
INFINITY MIX
Время
03:00
Диана Гурцкая
Петербургские окна
03:27
IlyaMusic
Ах как не хочется стареть
04:01
Gut1k
Я назову тебя
03:02
Ислам Итляшев
Перепутал тебя
02:35
Tural Everest & Руслан Добрый
Глаза не врут
02:18
Сергей Сухачёв
Супер обалденная
03:33
молодой рубль & 808БОСС
Гематома
01:52
ALISHKA
Я аварец злой породы
02:59
Xassa
Море волнуется раз
02:51
Vladimir Loberant
Я не грущу и не жалею ни о чём
05:32
Suno Ai
Старею девочки старею
03:05
Muzluks
Если ты ко мне придёшь
04:20
SlawikXSound
Осень ах какая осень
04:28
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Yillar arxivi
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2026
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Oktabr
Yangi qo'shiqlar
Asad Toshpulatov — Shokoladim mani
Doniyor Baxt — Mas manga
Zavqiddin Turopov — Oyimcha
Ravshan Matniyozov — Qarama
Muzaffar Mirzarahimov — Oymomo
Masrur — Men aybdor
Любаша — Утро, суббота, кофе
Айгор — Помним
Rusik — На краю причала
ROBI AI — Карие глаза
Сергей Одинцов — Любимая моя
Moonwalkersmusic — Ковбойское похмелье
Moonwalkersmusic — Доброе воскресное утро
Орёл — Это бальзам для души и человека
DJ PR — Ты сказала мне НЕТ
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
G'aybulla Tursunov — Quralay
Yorqinxo'ja Umarov — Million
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Nodiraxon Subhonova
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
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