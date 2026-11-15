Feruzbek Avezov - Bu dunyo
|Ijrochi:
|Feruzbek Avezov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.55 MB
|Davomiyligi:
|04:06
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|15-11-2026
Qo'shiq haqida
Feruzbek Avezovning «Bu dunyo» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:06, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-noyabrda qo'shilgan. Bu Feruzbek Avezovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Feruzbek Avezov - Bu dunyo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.