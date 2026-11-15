Feruzbek Avezov - Bu dunyo

Feruzbek Avezov — Bu dunyo
Ijrochi: Feruzbek Avezov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.55 MB
Davomiyligi: 04:06
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 15-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Feruzbek Avezovning «Bu dunyo» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:06, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-noyabrda qo'shilgan. Bu Feruzbek Avezovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Feruzbek Avezov - Bu dunyo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00