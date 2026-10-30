Sevinch Ismoilova, Alisher Bayniyazov - Million
|Ijrochilar:
|Sevinch Ismoilova, Alisher Bayniyazov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.35 MB
|Davomiyligi:
|02:54
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-10-2026
Qo'shiq haqida
«Million» — Sevinch Ismoilova va Alisher Bayniyazov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:54, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-oktabrda qo'shilgan. Sevinch Ismoilova ijrosida saytda jami 77 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda», «Qashqadaryo Surxondaryo», «Bo’ldi yetar». Bu Sevinch Ismoilovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sevinch Ismoilova, Alisher Bayniyazov - Million qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.