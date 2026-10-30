Sevinch Ismoilova, Alisher Bayniyazov - Million

Sevinch Ismoilova, Alisher Bayniyazov — Million
Ijrochilar: Sevinch Ismoilova, Alisher Bayniyazov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.35 MB
Davomiyligi: 02:54
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Million» — Sevinch Ismoilova va Alisher Bayniyazov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:54, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-oktabrda qo'shilgan. Sevinch Ismoilova ijrosida saytda jami 77 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda», «Qashqadaryo Surxondaryo», «Bo’ldi yetar». Bu Sevinch Ismoilovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Sevinch Ismoilova, Alisher Bayniyazov - Million qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00