Elyorbek Raxmatov - Dada
|Ijrochi:
|Elyorbek Raxmatov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.79 MB
|Davomiyligi:
|04:14
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-10-2026
Qo'shiq haqida
«Dada» — Elyorbek Raxmatov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:14, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Elyorbek Raxmatov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Jufti halolim», «Muhtaram bo'lg'ay», «Lyublyu». Bu Elyorbek Raxmatovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Elyorbek Raxmatov - Dada qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.