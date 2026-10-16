Dilshat Nurmatov - Janym
|Ijrochi:
|Dilshat Nurmatov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.85 MB
|Davomiyligi:
|03:10
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-10-2026
Qo'shiq haqida
«Janym» qo'shig'ini Dilshat Nurmatov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:10, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-oktabrda qo'shilgan. Dilshat Nurmatov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ay janna», «Adyngda barmy», «Do'stlar bilan». Bu Dilshat Nurmatovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Dilshat Nurmatov - Janym qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.