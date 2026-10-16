Dilshat Nurmatov - Janym

Dilshat Nurmatov — Janym
Ijrochi: Dilshat Nurmatov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.85 MB
Davomiyligi: 03:10
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 16-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Janym» qo'shig'ini Dilshat Nurmatov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:10, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-oktabrda qo'shilgan. Dilshat Nurmatov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ay janna», «Adyngda barmy», «Do'stlar bilan». Bu Dilshat Nurmatovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Dilshat Nurmatov - Janym qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00