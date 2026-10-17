Janze - Bos-Bos
|Ijrochi:
|Janze
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.77 MB
|Davomiyligi:
|02:35
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-10-2026
Qo'shiq haqida
«Bos-Bos» — Janze ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:35, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Janze ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bag'rim yara», «Bay jigit». Bu Janzening saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Janze - Bos-Bos qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.