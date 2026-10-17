Janze - Bos-Bos

Janze — Bos-Bos
Ijrochi: Janze
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.77 MB
Davomiyligi: 02:35
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 17-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bos-Bos» — Janze ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:35, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Janze ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bag'rim yara», «Bay jigit». Bu Janzening saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Janze - Bos-Bos qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00