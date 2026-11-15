Nodiraxon Subxonova - Onam kuz faslini yaxshi ko'radi

Nodiraxon Subxonova — Onam kuz faslini yaxshi ko'radi
Ijrochi: Nodiraxon Subxonova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.6 MB
Davomiyligi: 03:35
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 15-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Onam kuz faslini yaxshi ko'radi» qo'shig'ini Nodiraxon Subxonova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:35, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-noyabrda qo'shilgan.

Nodiraxon Subxonova - Onam kuz faslini yaxshi ko'radi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00