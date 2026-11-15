Nodiraxon Subxonova - Onam kuz faslini yaxshi ko'radi
|Ijrochi:
|Nodiraxon Subxonova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.6 MB
|Davomiyligi:
|03:35
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|15-11-2026
Qo'shiq haqida
«Onam kuz faslini yaxshi ko'radi» qo'shig'ini Nodiraxon Subxonova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:35, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-noyabrda qo'shilgan.
Nodiraxon Subxonova - Onam kuz faslini yaxshi ko'radi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.