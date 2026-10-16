Bonuzar - olovolov
|Ijrochi:
|Bonuzar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.05 MB
|Davomiyligi:
|02:11
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-10-2026
Qo'shiq haqida
«olovolov» — Bonuzar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:11, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-oktabrda qo'shilgan. Bonuzar ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Stories», «Aylandi boshim», «Voz kechding». Bu Bonuzarning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Bonuzar - olovolov qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.