Sanjar Halikov - Oq gulim
|Ijrochi:
|Sanjar Halikov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.3 MB
|Davomiyligi:
|02:52
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-10-2026
Qo'shiq haqida
«Oq gulim» — Sanjar Halikov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:52, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-oktabrda qo'shilgan. Sanjar Halikov ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Lolalar», «Hamon», «Endi Yo`q». Bu Sanjar Halikovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sanjar Halikov - Oq gulim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.