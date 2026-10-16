Sanjar Halikov - Oq gulim

Sanjar Halikov — Oq gulim
Ijrochi: Sanjar Halikov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.3 MB
Davomiyligi: 02:52
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 16-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Oq gulim» — Sanjar Halikov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:52, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-oktabrda qo'shilgan. Sanjar Halikov ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Lolalar», «Hamon», «Endi Yo`q». Bu Sanjar Halikovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Sanjar Halikov - Oq gulim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00