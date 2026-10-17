Beggi - Soxta
|Ijrochi:
|Beggi
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2
|Hajmi:
|4.79 MB
|Davomiyligi:
|02:36
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-10-2026
Qo'shiq haqida
Beggining «Soxta» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:36, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 marta tinglangan. Beggi ijrosida saytda jami 42 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Aisha (uzbekcha)», «Qara Yengildim», «Nozigim». Bu Beggining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Beggi - Soxta qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.