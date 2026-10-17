Beggi - Soxta

Beggi — Soxta
Ijrochi: Beggi
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2
Hajmi: 4.79 MB
Davomiyligi: 02:36
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 17-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Beggining «Soxta» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:36, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 marta tinglangan. Beggi ijrosida saytda jami 42 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Aisha (uzbekcha)», «Qara Yengildim», «Nozigim». Bu Beggining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Beggi - Soxta qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00