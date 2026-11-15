Muhammadziyo - Voh-Voh-Voh turishlardan

Muhammadziyo — Voh-Voh-Voh turishlardan
Ijrochi: Muhammadziyo
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.52 MB
Davomiyligi: 03:00
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 15-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Muhammadziyoning «Voh-Voh-Voh turishlardan» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-noyabrda qo'shilgan. Muhammadziyo ijrosida saytda jami 43 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Tabibim», «Ikkinchi Muhabbatim», «Deysana». Bu Muhammadziyoning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Muhammadziyo - Voh-Voh-Voh turishlardan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00