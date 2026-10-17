Ilyos Yunusiy - Qo'ying yonib ketmaydimi
|Ijrochi:
|Ilyos Yunusiy
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2
|Hajmi:
|5.6 MB
|Davomiyligi:
|03:02
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-10-2026
Qo'shiq haqida
Ilyos Yunusiyning «Qo'ying yonib ketmaydimi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:02, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 marta tinglangan. Ilyos Yunusiy ijrosida saytda jami 17 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Xudoyimga aytaman», «Men hali barchangizni, Hudoyimga aytaman», «Qarang ona yaqinlarim, Dilimni vayron qildi». Bu Ilyos Yunusiyning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Ilyos Yunusiy - Qo'ying yonib ketmaydimi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.