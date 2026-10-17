Ilyos Yunusiy - Qo'ying yonib ketmaydimi

Ilyos Yunusiy — Qo'ying yonib ketmaydimi
Ijrochi: Ilyos Yunusiy
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2
Hajmi: 5.6 MB
Davomiyligi: 03:02
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 17-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Ilyos Yunusiyning «Qo'ying yonib ketmaydimi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:02, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 marta tinglangan. Ilyos Yunusiy ijrosida saytda jami 17 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Xudoyimga aytaman», «Men hali barchangizni, Hudoyimga aytaman», «Qarang ona yaqinlarim, Dilimni vayron qildi». Bu Ilyos Yunusiyning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Ilyos Yunusiy - Qo'ying yonib ketmaydimi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00