Shohjahon Jo'rayev, Sherali Jo'rayev - Shaytanat
|Ijrochilar:
|Shohjahon Jo'rayev, Sherali Jo'rayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|8.61 MB
|Davomiyligi:
|04:41
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-10-2026
Qo'shiq haqida
«Shaytanat» — Shohjahon Jo'rayev va Sherali Jo'rayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:41, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-oktabrda qo'shilgan. Shohjahon Jo'rayev ijrosida saytda jami 152 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yiglama», «Kozlari zebo», «Gulnora». Bu Shohjahon Jo'rayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shohjahon Jo'rayev, Sherali Jo'rayev - Shaytanat qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.