Shohjahon Jo'rayev, Sherali Jo'rayev - Shaytanat

Shohjahon Jo'rayev, Sherali Jo'rayev — Shaytanat
Ijrochilar: Shohjahon Jo'rayev, Sherali Jo'rayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 8.61 MB
Davomiyligi: 04:41
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 01-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Shaytanat» — Shohjahon Jo'rayev va Sherali Jo'rayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:41, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-oktabrda qo'shilgan. Shohjahon Jo'rayev ijrosida saytda jami 152 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yiglama», «Kozlari zebo», «Gulnora». Bu Shohjahon Jo'rayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Shohjahon Jo'rayev, Sherali Jo'rayev - Shaytanat qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00