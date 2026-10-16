Aka-uka Farhodovlar - Musofir ota
|Ijrochi:
|Aka-uka Farhodovlar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|8.37 MB
|Davomiyligi:
|04:33
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-10-2026
Qo'shiq haqida
«Musofir ota» qo'shig'ini Aka-uka Farhodovlar ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:33, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-oktabrda qo'shilgan. Aka-uka Farhodovlar ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Shifokor», «Jigarlarim», «Bu turfa gullar (Cover)». Bu Aka-uka Farhodovlarning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Aka-uka Farhodovlar - Musofir ota qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.