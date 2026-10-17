Jabbor Isroilov - Siz hammadan yaxshisiz ona
|Ijrochi:
|Jabbor Isroilov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1
|Hajmi:
|6.91 MB
|Davomiyligi:
|03:45
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-10-2026
Qo'shiq haqida
«Siz hammadan yaxshisiz ona» — Jabbor Isroilov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan.
Jabbor Isroilov - Siz hammadan yaxshisiz ona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.