Jabbor Isroilov - Siz hammadan yaxshisiz ona

Jabbor Isroilov — Siz hammadan yaxshisiz ona
Ijrochi: Jabbor Isroilov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1
Hajmi: 6.91 MB
Davomiyligi: 03:45
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 17-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Siz hammadan yaxshisiz ona» — Jabbor Isroilov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan.

Jabbor Isroilov - Siz hammadan yaxshisiz ona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00