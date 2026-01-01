Oktabr 2026
Bu oyda 770 ta qo'shiq qo'shilgan.
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Настасья Самбурская
Энтомолог
02:42
SLAVA SKRIPKA & Ренат Мухамбаев
Туман
02:51
JANAGA & Harddope & Max Beatstone & SABAN
Малыш 2.0
02:14
Sevak
Долинами
03:13
Женя Трофимов & Комната культуры
Я видел весь мир
05:10
Женя Трофимов & Комната культуры
Лёд, что поет о любви
03:52
Женя Трофимов & Комната культуры
В этом городе
04:03
Женя Трофимов & Комната культуры
Колыбельная печали
04:29
Женя Трофимов & Комната культуры
Луна
04:43
Женя Трофимов & Комната культуры & Роман Рудыка
Звук наших песен
04:47
Женя Трофимов & Комната культуры
Самолеты Полная версия
03:42
Женя Трофимов & Комната культуры
Полюса
03:17
Женя Трофимов & Комната культуры
Комнаты
02:37
Женя Трофимов & Комната культуры
В комнате (Новый Альбом 2026)
02:37
Просто Лера & Man Kaufman
Брось
02:38
Просто Лера
Сайлент Хилл
03:05
Просто Лера
Беги
02:44
Просто Лера
Останется боль
02:14
Просто Лера
Буду самой
03:06
Просто Лера
Эрмитаж
03:16
Просто Лера
Розы
03:14
Просто Лера
Всё ещё люблю
02:46
Просто Лера
Не трогай руки мои
02:35
Просто Лера
Еда
02:32
Просто Лера
После тебя
02:08
Новый Альбом ПОГОДА ЛЮБИТЬ 2
просто Лера (2026)
02:08
Скаттл
Ты забудь пацана (полная версия)
02:09
СТАСИА & NLO
Крутится шар
02:24
NLO & Линочка Ли
Поздно летать
02:10
MORGENSHTERN
Бременские Музыканты (Полная Версия)
03:40
Dj Kaifar
Ах туфельки її (Повна Версiя)
02:33
Rambl
Песок заметает следы (Полная Версия)
02:04
дмитрий уткин & dmtboy
ГНИДА
02:22
Amre
Ғажайыбым полная версия
03:01
Suxrob Xamdamov
Sevo'ramanda
02:31
FVV Ansambli
Xalq mehri (2026)
04:02
Dilmurod Sultonov
Dadamning duosi (Live)
04:50
INFINITY MIX
Время
03:00
Диана Гурцкая
Петербургские окна
03:27
IlyaMusic
Ах как не хочется стареть
04:01
Gut1k
Я назову тебя
03:02
Ислам Итляшев
Перепутал тебя
02:35
Tural Everest & Руслан Добрый
Глаза не врут
02:18
Сергей Сухачёв
Супер обалденная
03:33
молодой рубль & 808БОСС
Гематома
01:52
ALISHKA
Я аварец злой породы
02:59
Xassa
Море волнуется раз
02:51
Vladimir Loberant
Я не грущу и не жалею ни о чём
05:32
Suno Ai
Старею девочки старею
03:05
Muzluks
Если ты ко мне придёшь
04:20
SlawikXSound
Осень ах какая осень
04:28
Till Lindemann
Солнышко (ai cover)
03:15
Mauko
Шаткая крыша
02:58
Studio Andrej
Не грешна, и не святая
03:47
BahaVibe
Stay With Me
03:20
Jazykoff
Край земли
02:38
NeiroBarD
Азенкур
04:30
Wl. Mel. 89
Не молчи
04:36
Яша Jascha
Как не любить тебя
04:17
BLOK3
Öldüm yine sana
02:01
Ai–306
Ты меня только не забывай
04:49
Гио Пика & Валерий Меладзе
Соль земли
04:35
Mavik & SOLIDNAYA
Развязались
03:08
Холла
Заберу тебя
01:57
Shohjahon Jo'rayev & Sherali Jo'rayev
Shaytanat
04:41
Toiraxmed
Bir ko’rgim kelar
02:58
Shohjahon Jo'rayev & Sherali Jo'rayev
Shaytanat
04:41
Rustam Goipov
Sog’inch
04:09
Dilmurod Otajonov
Aziz Ustozlar
03:34
Mirzabek Xolmedov
Onam qabridagi gul
02:41
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Yillar arxivi
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2026
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Oktabr
Yangi qo'shiqlar
Ozoda Nursaidova — Marg'ilonda yo'qolib qoldim
Bunyodbek Jumaniyozov — Naylayin
Muzik Aka, Farruxbek — Do'stlarimni topolmay qoldim
Feruza Egamova — Dada
Jo'rabek — Orzu (new version)
SlawikXSound — Шакалы за спиной
BALANDIN — По разам
Светлана Руденко-Вейра — Мамина дочка
Alib — На тебе платье из шифона (Полная Версия)
Марик Агаев — Дорогая пропажа (кавер)
DarkX — Попутчик
Shahrizod — Sevgilim
JuraBEK — Orzu (New version)
Aka-uka Farhodovlar — Kulib qo'ydim
Bahrom Aminboyev — Qorop
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
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