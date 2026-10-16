Sarvar Azim - Asirma
|Ijrochi:
|Sarvar Azim
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.13 MB
|Davomiyligi:
|03:19
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-10-2026
Qo'shiq haqida
«Asirma» — Sarvar Azim ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:19, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-oktabrda qo'shilgan. Sarvar Azim ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Davring kelsa», «Tomon-tomon», «Qora tunlar». Bu Sarvar Azimning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sarvar Azim - Asirma qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.