Mirjalol Nematov, Dilnoz - Yurakda sevgi
|Ijrochilar:
|Dilnoz, Mirjalol Ne'matov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.62 MB
|Davomiyligi:
|03:03
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|29-10-2026
Qo'shiq haqida
«Yurakda sevgi» — Dilnoz va Mirjalol Ne'matov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:03, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-oktabrda qo'shilgan. Dilnoz ijrosida saytda jami 56 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Baxtlimiz», «O mani daydi daydi yorim», «Daydi». Bu Dilnozning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Mirjalol Nematov, Dilnoz - Yurakda sevgi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.