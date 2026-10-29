Mirjalol Nematov, Dilnoz - Yurakda sevgi

Mirjalol Nematov, Dilnoz — Yurakda sevgi
Ijrochilar: Dilnoz, Mirjalol Ne'matov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.62 MB
Davomiyligi: 03:03
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 29-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yurakda sevgi» — Dilnoz va Mirjalol Ne'matov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:03, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-oktabrda qo'shilgan. Dilnoz ijrosida saytda jami 56 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Baxtlimiz», «O mani daydi daydi yorim», «Daydi». Bu Dilnozning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Mirjalol Nematov, Dilnoz - Yurakda sevgi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00